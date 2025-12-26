В Уральске подписан меморандум по реконструкции канализационно-очистных сооружений.

ТОО «Батыс су арнасы» и ООО «Красная звезда» подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта реконструкции канализационно-очистных сооружений города Уральска. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Документ направлен на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры региона и предусматривает проработку возможных механизмов реализации проекта, включая формат государственно-частного партнёрства. Реконструкция канализационно-очистных сооружений позволит повысить надёжность системы водоотведения и улучшить экологическую обстановку в городе.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев во время брифинга отметил, что объем инвестиций составляет 58 миллиардов тенге.

ООО «Красная звезда» - российская компания, которая специализируется на инновационных технологиях водоочистки и водоподготовки.