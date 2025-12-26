Ухудшение погоды ожидается в 13 регионах страны.

В "КазАвтоЖоле" обратились к водителям в связи с ухудшением погодных условий на республиканских дорогах.

26 декабря 2025 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Дополнительную информацию можно получить позвонив по номеру 1403.

