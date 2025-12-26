Самолёт авиакомпании Lufthansa, следовавший рейсом Мюнхен — Пекин, экстренно сел в международном аэропорту Алматы из-за ЧП на борту, сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана. Инцидент произошёл сегодня, 26 декабря, на борту рейса LH 0722.

— Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолёту в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

По прибытии медики установили, что пассажир скончался ещё во время полёта. После завершения всех необходимых процедур самолёт дозаправили и в 07:56 по местному времени отправили в пункт назначения — Пекин.

Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, по факту произошедшего в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, погибший являлся гражданином иностранного государства. Точные обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

