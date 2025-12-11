На борту рейса авиакомпании SCAT, направлявшегося из Актобе в Алматы, произошла трагедия: одной из пассажирок внезапно стало плохо, и несмотря на попытки спасти её жизнь, женщина скончалась прямо в самолёте.

Инцидент произошёл вскоре после взлёта. Пассажирка почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Экипаж оперативно начал оказывать первую помощь и сообщил о ситуации командиру воздушного судна. На призыв о помощи откликнулся пассажир — врач-кардиолог, который вместе со стюардессами проводил реанимационные мероприятия.

Командир экипажа принял решение немедленно вернуть самолёт в аэропорт Актобе, чтобы женщина могла получить скорейшую медицинскую помощь. После приземления бригада скорой помощи поднялась на борт, однако состояние пассажирки уже было критическим.

Несмотря на своевременную реакцию экипажа, помощь врача на борту и последующие действия прибывших медиков, спасти женщину не удалось. Смерть была констатирована после посадки. В авиакомпании подтвердили факт экстренной ситуации, отметив, что экипаж действовал строго по протоколу и предпринял все возможные меры, включая возвращение самолёта в аэропорт отправления.

Личность погибшей и точная причина внезапного ухудшения состояния пока не разглашаются. Эти данные будут установлены после проведения необходимых экспертиз. Представители авиакомпании и аэропорта выразили соболезнования родным и близким женщины.