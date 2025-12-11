Сегодня к ваучерной модели подключено 5 231 организация дошкольного образования, а 726 тысяч детей обеспечены ваучерами.

В Казахстане продолжают расширять механизм ваучерного финансирования, который с 2024 года внедряется в детских садах по всей стране. Как сообщает Министерство просвещения РК, одним из наиболее заметных результатов стала значительная разгрузка очередей: в Уральске, где система тестировалась пилотно, они уменьшились на 44%.

Сегодня к ваучерной модели подключено 5 231 организация дошкольного образования, а 726 тысяч детей обеспечены ваучерами. Механизм «деньги следуют за ребёнком» позволяет родителям самостоятельно выбирать детский сад и при необходимости менять его, формируя добросовестную конкуренцию и стимулируя рост качества услуг.

По словам директора Департамента дошкольного образования Манар Адамовой, только с начала года за счёт ваучерной системы удалось сэкономить 21 млрд тенге, которые были направлены на финансирование новых ваучеров. Кроме того, механизм позволил выявить фиктивные записи и так называемых «мертвых душ», повысив прозрачность в сфере.

После успешного пилота ваучерная модель была масштабирована: сейчас к системе присоединились детские сады в 20 городах и 16 районах страны.