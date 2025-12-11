Бүгін Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Жаңаөмір ауылында ел қуанышына айналған оқиға болды – ауылда заманауи дене шынықтыру-сауықтыру кешені есігін айқара ашты!
Бұл – тек бір ғимарат емес, спорт сүйер ауыл жастары үшін үлкен мүмкіндік. Кешен 2024 жылғы су тасқынынан зардап шеккен өңірлердің инфрақұрылымын қалпына келтіру мақсатында салынған болатын. Құны — 1,2 млрд теңге.
Жобаны «Самұрық-Қазына» қорының бірыңғай қайырымдылық операторы – «Samruk-Kazyna Trust» бизнес-серіктестерімен бірге жүзеге асырды. Қаржылай қолдау көрсеткендер қатарында «Азиялық Газқұбыры», «Uranium One», «CGN», «Cameco», «Orano», «КАТКО», «Marubeni», «KMG RomPetrol» компаниялары бар.
Спорт кешенінің аумағы – 1 600 шаршы метр. Мұнда волейбол, баскетбол, бадминтон, үстел теннисі және қазақ күресімен айналысуға арналған залдар бар. Жақын арада ауыл балалары үшін тегін спорт секциялары ашылады.
Ең қуаныштысы – бұл соңғы нысан емес! 2026 жылы тағы бір спорт кешені Атырау облысының Құлсары қаласында ашылады. Қайырымдылық пен серіктестіктің нақты нәтижесі – міне, осындай.