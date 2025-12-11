К выходным регион накроет первым снегом.

В филиале РГП «Казгидромет» по ЗКО сообщили, что снег в регионе ожидается в ночь с 12 на 13 декабря. Ранее синоптики говорили, что зима в целом будет тёплой.

В январе 2026-го в область часто будут заходить холодные антициклоны. Из-за этого погода станет морозной и малоснежной, температура — около нормы. В феврале в регион придут тёплые воздушные массы с Атлантики через Восточную Европу и Южный Урал.

Средняя температура февраля будет на 1–2 °C выше обычной, количество осадков — примерно в пределах нормы. Весной погода будет меняться: сначала оттепели, потом снова похолодания. В марте ожидается больше осадков, чем обычно.

В РГП подчеркнули, что прогноз предварительный, его точность — около 55–60%. Информация будет уточняться по мере выхода новых краткосрочных прогнозов.