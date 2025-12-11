Возможны осадки вечером и ночью.

Согласно данным РГП «Казгидромет» завтра, 12 декабря, в Уральске ожидается облачная погода с небольшой вероятностью осадков к вечеру и ночью, при этом ночью температура воздуха около 0…‑1 °C, днём — до +1 °C.

В Актау прогнозируют облачную и прохладную погоду: ночью столбик термометра будет около ‑2…‑1 °C, днём — примерно 0…+1 °C. Осадки маловероятны, возможна переменная облачность.

Погода в Атырау будет прохладной и облачной, утром температура около ‑8…‑7 °C, днём немного потеплеет до 0…+1 °C. Возможны прояснения, но в целом день останется прохладным.

В Актобе синоптики прогнозируют морозную погоду: ночью температура опустится до ‑15…‑13 °C, днём потеплеет до ‑9…‑6 °C при солнечной погоде с лёгкой дымкой.