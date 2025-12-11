На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.

52 человека пострадали от отравления угарным газом в поезде, который прибыл на железнодорожный вокзал Алматы-2, сообщает Tengri Travel.

Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города Алматы.

— На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи, — поделились в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях.

— Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе «Пассажирские перевозки». В компании отметили, что на месте происшествия проводились съёмки.