52 человека пострадали от отравления угарным газом в поезде, который прибыл на железнодорожный вокзал Алматы-2, сообщает Tengri Travel.
Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города Алматы.
— На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи, — поделились в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что по результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях.
— Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе.
Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе «Пассажирские перевозки». В компании отметили, что на месте происшествия проводились съёмки.
— В связи с распространившейся информацией о случае отравления угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2 сообщаем, что Национальный перевозчик не имеет отношения к данному инциденту. Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО «Пассажирские перевозки» и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок, — поделились в пресс-службе.