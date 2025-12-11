Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило основные правила безопасности, которые помогут защититься от оформления мошенниками чужих кредитов на их имя.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призвало граждан соблюдать меры безопасности при оформлении займов и активнее использовать доступные инструменты защиты от кредитного мошенничества.

В ведомстве отмечают, что одним из самых эффективных способов предотвратить оформление займа на чужое имя является подключение услуги «Stop кредит» на портале eGov.kz, в приложении eGov Mobile или через кредитное бюро. Эта функция позволяет полностью контролировать возможность получения кредитов.

Также АРРФР рекомендует:

держать свои коды в секрете — не сообщать СМС-коды, PIN, одноразовые пароли или Secure-коды, независимо от того, кто звонит и как представляется;

не устанавливать программы удалённого доступа по просьбе неизвестных лиц;

не переходить по подозрительным ссылкам из СМС, мессенджеров и объявлений;

использовать двухфакторную аутентификацию в онлайн-банкинге и других важных сервисах;

регулярно запрашивать кредитный отчет в кредитных бюро для своевременного обнаружения мошеннических займов.

В агентстве подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций помогает значительно снизить риск стать жертвой кредитного мошенничества.