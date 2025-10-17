Снег синоптики ожидают в конце ноября.

По данным филиала «Казгидромет» ЗКО, в ноябре погода в регионе будет часто меняться. Настоящие морозы придут к концу месяца — ночью температура опустится до -7…-12 °C, днём ожидается от 0 до +5 °C. Снег также возможен в конце третьей декады ноября.

По долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане будет в пределах нормы или немного теплее. В декабре 2025 и январе 2026 года ожидаются частые вторжения холодных антициклонов — погода будет морозной и малоснежной, температура около климатической нормы. В феврале с Атлантики через Восточную Европу и Южный Урал придут тёплые воздушные массы.

Средняя температура месяца будет на 1–2 °C выше обычной, а количество осадков — примерно в пределах нормы. Весна начнётся с чередования оттепелей и возвратов холодов. В марте ожидается больше осадков, чем обычно.

В РГП отметили, что прогноз носит консультативный характер и имеет вероятность 55-60%. Он будет уточняться по мере выхода новых прогнозов на месяц, декаду и более короткие периоды.