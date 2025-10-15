В ближайшее время подача тепла будет полностью восстановлена.

В редакцию «МГ» обратилась женщина. По её словам, в школе №20 до сих пор нет отопления ни в начальной, ни в средней школе. Дети и учителя мерзнут, а уроки не сокращают. Ранее в АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что с 7 октября начали подавать тепло во все соцобъекты города.

В отделе образования уточнили, что подключение школ к отоплению в городе началось 6 октября 2025 года. Администрация школы №20 ещё 1 октября направила официальное письмо в АО «Жайықжылуқуат» с просьбой подключить школу.

— В связи с техническими неполадками в новой котельной, были зафиксированы перебои в подаче тепла, однако полного отключения не происходило. Сегодня, 15 октября, в результате прорыва трубопровода на теплотрассе, подача отопления была временно приостановлена. В настоящий момент сотрудники АО «Жайықжылуқуат» проводят ремонтные работы на повреждённом участке. По информации представителей предприятия, работы находятся на завершающей стадии, и в ближайшее время подача тепла будет полностью восстановлена, — сказано в сообщении.

Напомним, что речь идет о школе, где 29 сентября на 10-летнюю девочку сзади напал мужчина и душил её. Первого октября в департаменте полиции ЗКО заявили, что задержали подозреваемого «в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней».