Сделки снизились на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Бюро национальной статистики (БНС), в сентябре 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 41 313 сделок купли-продажи жилья. Из них 8 661 сделка пришлась на индивидуальные дома, а 32 652 — на квартиры в многоквартирных домах. По сравнению с августом 2025 года (41 380 сделок) показатель снизился на 0,2%. Лидерами по количеству сделок остаются Алматы — 8 859 сделок, Астана — 8 644 и Карагандинская область — 3 029. Меньше всего сделок зарегистрировано в области Ұлытау — всего 306.

По сравнению с августом 2025 года, в сентябре наибольший рост числа сделок наблюдался в Кызылординской области, Атырауской и Туркестанской. В то же время снижение отмечено в Шымкенте, Астане и области Жетісу. В годовом сравнении, по отношению к сентябрю 2024 года, количество сделок выросло с 39 543 до 41 313. Наибольший рост был зафиксирован в Астане, а наибольшее снижение — в Западно-Казахстанской области. В целом за январь-сентябрь 2025 года количество сделок по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличилось на 3,2%.

В Западно-Казахстанской области за сентябрь зарегистрировано 1 275 сделок купли-продажи жилья. Из них 419 приходятся на индивидуальные дома, а 856 — на квартиры. Среди квартир продано 312 однокомнатных, 311 двухкомнатных, 213 трёхкомнатных, 18 четырёхкомнатных и 2 пятикомнатные.

Напомним, что с 20 октября в регионе начнется приём заявок по жилищной программе «Жайық жастары». Это единственный региональный проект, который реализуется на выгодных условиях для обеспечения молодежи доступным жильем.

Фото: pixabay.com