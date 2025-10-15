Социологи выяснили, что в Казахстане люди готовы отдавать на благотворительность 1,2% своего дохода.

Казахстан занял 30-е место в мировом рейтинге по уровню благотворительности, сообщает Ranking.kz со ссылкой на международную организацию Charities Aid Foundation (CAF). В своём докладе эксперты оценили, сколько люди по всему миру жертвуют денег и времени на помощь другим. Исследование проводилось в 101 стране. Социологи выяснили, что в Казахстане люди готовы отдавать на благотворительность 1,2% своего дохода. Это больше, чем в США, Великобритании, Германии и Нидерландах.

ranking.kz на основе данных CAF

CAF отмечает, что самые активные благотворители живут в Африке — там 72% населения хотя бы раз помогали деньгами или волонтёрством. Для сравнения:

Европа — 59%,

Северная Америка — 56%,

Азия — 69%.

В среднем по миру — 64%.

Исследователи выделили три основных направления:

38% жертвуют напрямую нуждающимся,

жертвуют напрямую нуждающимся, 36% — в благотворительные фонды,

— в благотворительные фонды, 25% — религиозным организациям.

В Азии чаще всего помогают фондам (44%) и нуждающимся (42%). Главные получатели помощи — малоимущие, дети, пожилые люди и гуманитарные организации.

Эксперты отмечают, что в Казахстане растёт недоверие людей и благотворителей к фондам, которые собирают и распределяют пожертвования. Поводом для этого стали громкие уголовные дела о хищении средств. Один из самых известных случаев — дело Перизат Кайрат, признанной виновной в присвоении 3,5 млрд тенге из фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. По данным Агентства по финансовому мониторингу, это не единственный случай, подорвавший доверие к благотворительности. После таких инцидентов всё чаще говорят о недостаточном контроле и прозрачности работы фондов, а также о слабом государственном регулировании этой сферы.