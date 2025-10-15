По данным на 1 октября 2025 года, более 285 тысяч человек в Казахстане получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай потери работы. Только в этом году выплаты получили 240,5 тыс. граждан на общую сумму 95 миллиардов тенге.

Размер поддержки зависит от стажа и дохода за последние 24 месяца: выплаты назначаются от 1 до 6 месяцев и составляют до 45% потерянного дохода.

Чтобы оформить выплату, достаточно:

Зарегистрироваться на eGov.kz в разделе «Трудоустройство и занятость»;

в разделе «Трудоустройство и занятость»; Выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу» и заполнить заявку онлайн;

Подписать её ЭЦП.

После этого карьерный центр предложит вакансии в течение дня. Если работу не удастся найти, статус безработного присваивается дистанционно в течение трёх рабочих дней.

Выплату также можно оформить через Электронную биржу труда (enbek.kz). При регистрации безработным система отправит SMS с предложением подтвердить получение выплаты — после согласия деньги будут назначены автоматически. Социальная выплата назначается независимо от причин увольнения и помогает гражданам поддерживать стабильность во время поиска новой работы.