14 октября стало известно о том, что в Актюбинской области 9-классница родила ребенка. Девочке стало плохо в школе, её забрали в больницу, где она позже и родила ребенка на 39 неделе беременности. По предварительным данным, на свет появился мальчик.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний мужчина. Он является супругом бабушки школьницы и не родным дедушкой для девочки.

В пресс-службе управления образования Актюбинской области сообщили, что ученица является учащейся Уилской средней школы, проживает в неполной семье. В настоящее время она находится в медучреждении.

– За указанный период девочка три раза была в медучреждении: в районной больнице — с 13 по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 28 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности выявлено не было. Иная информация, касающаяся несовершеннолетней, находится в компетенции уполномоченных органов и не подлежит разглашению в целях соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов ребенка, - сообщили в ведомстве.

Полицейские проводят досудебное расследование.