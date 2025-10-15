«Маму забрали в психбольницу, а нас — в центр»: дети из Актобе просят помощи у казахстанцев

Пятеро детей из Актобе обратились за помощью через видеообращение, в котором рассказали, что их мать насильно отправили в психиатрическую больницу, а самих поместили в центр для несовершеннолетних. По словам детей, причиной семейного конфликта стал спор из-за наследства.

– Мы записываем это видео, чтобы попросить у вас помощи. Мы — семья из пяти детей. Сейчас находимся в центре «Аяла» города Актобе. Наша мама в психбольнице. Ее туда отправили за один день, а нас — сюда, — рассказала старшая девочка.

По их словам, раньше семья жила в доме бабушки по маминой линии. После того как бабушка решила продать жильё, между родственниками начались разногласия. Дети утверждают, что мать заставили отказаться от своей доли и впоследствии «вытеснили» из семьи.

– Когда бабушка решила продать дом, началась ссора. Родственники заставили маму отказаться от своей доли, а потом выгнали и отправили в психушку. Это всё из-за денег, — утверждают дети.

Также, по словам детей, одна из родственниц якобы пыталась признать их психически нездоровыми, чтобы изолировать от матери.

– Они сказали, что у нас с сестрой «проблемы с головой» и хотели тоже отправить в психушку. Но мы здоровы. Мама тоже. Просто ее оклеветали, — говорит старшая девочка.

Дети утверждают, что мать — единственный человек, который о них заботился. Отец, по их словам, живёт отдельно в Хобдинском районе, злоупотребляет алкоголем и не участвует в воспитании.

– Папа пьет, он нас не ищет. Всегда была только мама. Она одна нас растила и кормила. Сейчас у нас никого нет, — рассказывает ребенок.

Сейчас дети находятся в центре временного пребывания «Аяла» в Актобе. Они опасаются, что их переведут в детский дом, и просят помощи.

– Пока нас не перевели в детдом, просим — пожалуйста, помогите. Мы очень боимся. У нас никого больше нет, — обращаются они в конце видео.

В пресс-службе управления образования Актюбинской области сообщили, что родители упомянутых в публикации детей официально развелись в 2021 году. Отец действительно не участвует в воспитании детей и не помогает им материально.

– Мать детей не ограничена в родительских правах. На время её лечения дети были временно помещены под государственную опеку, после чего возвращены матери. По данным уполномоченных органов, на имя матери не зарегистрировано жилое имущество, — сообщили в ведомстве.

Ситуация находится на постоянном контроле управления образования и защиты прав детей Актюбинской области.

Фото: pixabay.com