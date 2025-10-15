15 октября в Уральске цена на бензин марки АИ-92 поднялась до 233 тенге. Такая цена держится только на АЗС «Конденсат».

15 октября в Уральске цена на бензин марки АИ-92 поднялась до 233 тенге. Такая цена держится только на АЗС «Конденсат». По словам водителей, цена повысилась именно на этой заправочной станции сразу на 10 тенге буквально пару дней назад.

На остальных заправках цена ниже, к примеру, на АЗС Ven Oil один литр АИ-92 стоит 223 тенге, на АЗС «Меркурий» составляет 220 тенге, сеть Sinooil продаёт бензин по 225 тенге, на Helios его стоимость составляет 225 тенге, на Нефтэке продают по 224 тенге, Qazaq Oil продаёт по 227 тенге. Цена на АИ-92 на АЗС «Беркут» составляет 220 тенге, на АЗС «Бином» — 223 тенге.

— Бензин подорожал, теперь ждите волну поднятия цен буквально на всё. Сейчас зайдёшь в магазин и один маленький пакетик необходимых продуктов покупаешь как минимум на 20 тысяч тенге и это без излишеств, вот только зарплаты не поднимают, — говорит житель Уральска Алтынбек.

На прошлой неделе, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в Уральске цены на бензин марки АИ-92 варьировались от 219 тенге до 225 тенге. Тогда по данным сервиса цена на АИ-92 на АЗС Ven Oil была 219 тенге, на АЗС «Меркурий» составляла 220 тенге, сеть Sinooil продавала бензин по 221 тенге, на Helios его стоимость составляла 223 тенге, на Нефтэке продавали по 224 тенге, Qazaq Oil продавал по 225 тенге. Цена на АИ-92 на АЗС «Беркут» и «Москвичи» составляла 220 тенге.

Напомним, что в октябре 2024 года уральцы могли заправиться АИ-92 по цене 194-205 тенге.



