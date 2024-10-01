В Уральске подорожал бензин. Если пару дней назад автолюбители могли заправиться за 190 тенге за литр АИ-92, то сейчас 194-205 тенге.

В Уральске подорожал бензин. Если пару дней назад автомобилисты могли заправиться по 190 тенге за литр АИ-92, то сейчас 194-205 тенге.

— Это дорого. Раньше за 2000 тенге мог заправить 10 литров, а сейчас этих денег не хватит. Многие переоборудуют авто на ГБО, но и сжиженным газом в области есть проблемы. Такие цены бьют по карману. С подорожанием бензина, будьте уверены поднимется цена на логистику, — говорит автолюбитель Амир.

Ранее руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай сообщил, что в Казахстане утверждена предельная цена на бензин марки АИ-92 в 205 тенге. До этой цифры АЗС могут повышать стоимость топлива, но не превышать эту сумму.

— В зависимости от своих расходов предприятия, которые занимаются поставкой ГСМ могут устанавливать свои цены. Это может зависеть от логистики. К примеру, у кого-то бензин марки АИ-92 может стоить 192 тенге, у кого-то 195, у кого-то 200, а кто-то может продавать по 205 тенге. Для нас главное, чтобы эту цену не превышали, — отметил Мирас Мулкай.

В качестве примера, глава управления привёл остановку Атырауского НПЗ. Предприятие с первого октября будет проводить плановый ремонт. Многие реализаторы ГСМ вынуждены будут возить бензин из Шымкента либо Павлодара.



