Ребенок сидел на подоконнике облокотившись на москитную сетку.

Инцидент произошёл в одном из домов микрорайона Нурсая, передает Polisia.kz. 4-летний ребёнок остался дома один, открыл окно и сел на подоконник, опершись на москитную сетку. Проходившая мимо женщина заметила опасную ситуацию, заговорила с девочкой и вызвала полицию. На место приехал участковый инспектор, он поговорил с ребёнком через закрытую дверь и предотвратил беду. Позже выяснилось, что мать девочки ненадолго вышла, чтобы отвести старшую дочь в школу.

Полиция предупреждает:

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, даже на короткое время.

Установите на окна специальные замки и фиксаторы.

Москитная сетка — не средство защиты, она не выдержит вес ребенка. Объясняйте детям, насколько опасно играть возле окон и балконов.

Безопасность детей — забота каждого.