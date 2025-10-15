Всемирная организация здравоохранения предупредила о заражённых детских сиропах, произведённых в Индии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о трёх жидких лекарствах, произведённых в Индии, которые оказались загрязнёнными опасным веществом — диэтиленгликолем. Этот токсичный компонент может вызывать тяжёлые отравления и даже привести к смерти, особенно у детей.

Речь идёт о сиропах COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, которые применяются при простуде и кашле. Все они произведены индийскими компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma.

По данным индийского регулятора CDSCO, именно эти препараты употребляли дети, у которых зафиксированы случаи острой болезни и смерти. Производство на указанных заводах уже приостановлено, начат отзыв опасных партий.

ВОЗ уточнила, что загрязнённые лекарства не экспортировались за пределы Индии, однако призывает страны усилить контроль, особенно на неформальных рынках, где такие препараты могут появиться.

Диэтиленгликоль крайне опасен для человека: его употребление может вызвать боль в животе, рвоту, диарею, спутанность сознания, острую почечную недостаточность и смерть.

ВОЗ призывает всех медработников и граждан не использовать указанные препараты и сообщать о любых подозрительных лекарствах в национальные органы здравоохранения.

Если вы или ваш ребёнок принимали подобные сиропы и почувствовали недомогание — нужно немедленно обратиться к врачу.