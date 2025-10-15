Около 70 сотрудников детских садов в Атырау уже три месяца не получают заработную плату. Люди оказались в трудном положении — у многих кредиты и долги, которые растут с каждым днём, сообщает "Седьмой канал".

По словам работников, последний раз деньги им выдавали в июле. С тех пор зарплата и отпускные так и не поступили. Чтобы оплачивать счета и кредиты, воспитателям приходится занимать у знакомых и брать новые займы.

– С августа мы не получаем зарплату уже три месяца. Среди них и отпускные, и основная часть. Мы обращались в трудовую инспекцию, но выплаты всё откладывают. Наш руководитель сейчас в отпуске. Мы уже погрязли в долгах: чтобы оплатить один кредит, берём другой, — рассказала сотрудница детсада Айгуль Шаймарданова.

Как выяснилось, задержка произошла в государственном детском саду, где воспитываются около 150 детей. Именно этому учреждению задолжали зарплату десяткам сотрудников.

В управлении образования Атырауской области подтвердили, что знают о проблеме. Там объяснили, что трудности возникли после перехода на новую ваучерную систему финансирования, которая была внедрена в июле этого года.

– С июля мы перешли на ваучерную систему, которая охватывает все детские сады региона. Сейчас работаем по новой схеме, цель которой — прозрачность и конкуренция, — прокомментировала главный специалист управления образования Гульсим Жумабайкызы.

По словам чиновников, из-за технических нюансов при переходе на новую систему расчёты по зарплатам временно приостановились. При этом в управлении уверяют, что до конца месяца все долги перед воспитателями будут погашены.