Делегация из Западно-Казахстанской области вернулась из Китая с внушительным пакетом договорённостей — стороны подписали 14 меморандумов на общую сумму 134 миллиарда тенге. Среди проектов — строительство новой ТЭЦ в Уральске и создание логистического хаба.

Китайские инвесторы будут строить новую ТЭЦ в Уральске

Деловое сотрудничество между Западно-Казахстанской областью и Китаем выходит на новый уровень. В ходе трёхдневного визита делегация из региона посетила Пекин и Нанкин, где провела переговоры с ведущими китайскими компаниями.

По итогам встреч стороны подписали 14 меморандумов, которые охватывают проекты в сферах промышленности, «зелёной» энергетики, медицины, образования, торговли и логистики. Общая стоимость соглашений — 134 миллиарда тенге.

— В соответствии с поручением главы государства мы уделяем особое внимание привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность. С китайскими партнёрами обсудили конкретные шаги по ускорению реализации проектов, — отметил аким области Нариман Турегалиев.

Одним из ключевых проектов станет строительство новой теплоэлектростанции в Уральске. Финансировать строительство полностью намерена китайская сторона. Сейчас специалисты проводят исследовательские работы.

Кроме того, договорились о запуске совместной образовательной программы для подготовки местных специалистов, владеющих современными технологиями. Китайские компании готовы взять на себя расходы по обучению казахстанской молодёжи.

Отдельно на переговорах обсудили создание логистического хаба стоимостью 17 миллиардов тенге. Объект позволит улучшить транзит грузов и усилить транспортно-логистическую инфраструктуру региона.

В Пекине также открылось второе инвестиционно-торговое представительство Западно-Казахстанской области — СПК «Акжайык». Оно будет способствовать прямому взаимодействию бизнеса двух стран.

Среди новых стратегических партнёров — китайский холдинг Beijing Jinyi Yuanfang, который объединяет 22 холдинговые и 7 дочерних компаний. Холдинг готов инвестировать в регион по нескольким направлениям — от промышленности до медицины и образования.

В акимате отмечают, что подписанные соглашения дадут мощный толчок развитию экономики области, создадут новые рабочие места и запустят современные производства.