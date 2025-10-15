Посторонние предметы извлекли в больнице.

Житель Шымкента оказался в больнице после необычного спора с другом — он проглотил 26 ручек, сообщает Almaty.tv. 38-летний мужчина вызвал скорую из-за сильной боли в животе. Его срочно доставили в больницу, где врачи провели двухчасовую операцию и извлекли все предметы. Пари едва не закончилось трагедией.

— Мужчине провели эндоскопическую операцию. Все посторонние предметы извлекли без разрезов. Сейчас пациент находится в хирургическом отделении, его состояние стабильное, — рассказал врач-эндоскопист Мухамедали Толегенов.

