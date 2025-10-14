Женщина посыпала солью коридор и пол перед кабинетом директора, надеясь, что это поможет получить работу.

Женщина из Жуалынского района хотела устроиться в школу учителем и решила прибегнуть к помощи сверхъестественных сил. Как сообщили в пресс-службе суда, она посыпала солью коридор и пол перед кабинетом директора, надеясь, что это поможет получить работу.

— В своей объяснительной У. сообщила о том, что хотела устроиться на работу в школу учительницей, но не смогла, и пошла на этот шаг с солью, думая, что это поможет. В судебном заседании У., раскаявшись в содеянном, признала свою вину полностью, и просила суд не наказывать строго, — сообщили в пресс-службе Жуалынского районного суда

Суд признал её виновной в загрязнении мест общего пользования. На заседании женщина признала свою вину и объяснила, что раскаялась. Суд учёл это и снизил штраф на 30%. В итоге ей назначили административный штраф в размере 27 тысяч тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.