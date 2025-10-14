Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства.

По данным Министерства экономики, рост объёма строительных работ по итогам 9 месяцев текущего года составил 14,9% в Казахстане.

Рост строительства зафиксирован в 17 регионах, при этом наибольший рост отмечается в городах Астана (на 41,8%), Алматы (на 37,7%), Северо-Казахстанской (на 27,3%), Акмолинской (на 26,4%) и Туркестанской (на 25,5%) областях.

— Введено в эксплуатацию 12,9 млн кв. м жилья, что на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года, — подчеркнул Азамат Амрин.

По данным ведомства, самые высокие показатели наблюдаются в областях Ұлытау (на 24,6%) и Жетісу (на 9%), а также Алматинской (на 16%), Туркестанской (на 8,4%) областях, городе Алматы (на 18,2%).

