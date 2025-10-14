за девять месяцев добыли 75,7 миллионов тонн нефти и газового конденсата — это на 13% больше, чем в прошлом году.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал на заседании правительства, как работает топливно-энергетический комплекс за январь–сентябрь 2025 года. По его словам, за девять месяцев добыли 75,7 миллиона тонн нефти и газового конденсата — это на 13% больше, чем в прошлом году. План на весь 2025 год — 96,2 миллиона тонн. Экспорт нефти за тот же период составил 60,5 миллиона тонн, что тоже больше прошлогоднего показателя. Годовой план — 70,5 млн тонн.

— За январь-сентябрь текущего года производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов или 100,7% к факту 2024 года, — добавил Ерлан Аккенженов.

Также увеличилось производство нефтегазохимической продукции — до 477,2 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2024 году. План на конец 2025 года — 589,7 тысячи тонн.

Напомним, что 1 октября на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы (ППР). Это ежегодная комплексная процедура. Они проводятся для обеспечения надёжности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности. С 25 октября запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.



