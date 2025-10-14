Заявление блогера о том, что проезд в автобусах Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге, обсуждают казахстанцы.

Пользователи считают предложение «абсурдным» и высказываются, что повышение стоимости проезда может подтолкнуть к увеличению цен на другие услуги.

Один из экспертов-блогеров заявил, что проезд в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге. Он утверждает, что транспортные компании работают с убытками, а действующие тарифы не покрывают их расходов.

– Нет никакого здравого смысла, когда пассажир, проезжающий три остановки, платит столько же, сколько тот, кто едет через весь город, – заявил блогер.

Тем не менее большинство пользователей отнеслись к его заявлению скептически, отметив, что никаких расчетов или официальных подтверждений эксперт не предоставил.

В связи с этим корреспондент Tengrinews.kz обратилась в акиматы Астаны и Алматы, чтобы узнать, рассматривается ли вопрос повышения стоимости проезда в этих городах.

В акимате Астаны сообщили, что вопрос о повышении тарифа на общественный транспорт не рассматривается. В акимате Алматы также опровергли информацию о возможном подорожании.

Фото: pixabay.com