Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, 14 октября в Атырау проведут антитеррористическое учение «Дабыл-Антитеррор-2025».

На отдельных участках города возможно временное ограничение движения и введение дополнительных мер безопасности.

— Жителям и гостям города рекомендуется с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать требования безопасности и выполнять законные распоряжения представителей государственных органов. Настоятельно рекомендуется доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения непроверенных или ложных сведений, — пояснили в штабе.