В апелляционный суд ЗКО обратилась преподаватель Западно-Казахстанского университета им.М.Утемисова. Она требовала признать незаконным приказ об увольнении, восстановить её на работе и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, ранее между ней и университетом был заключен трудовой договор. Истец работала преподавателем кафедры информатики. Однако через несколько лет трудовой договор с истцом был расторгнут. Увольнение произошло из-за сокращения общего количества часов учебной нагрузки.

– Преподавателю направили уведомление о том, что работодатель принял решение изменить условия труда. А именно ей предложили продолжить работу в рамках квалификации на 1,0 ставку инженера – программиста центра информационной технологии с сохранением 0,25 ставки преподавателя дисциплины на 0,25 ставки. Однако истец отказалась от данного предложения, – сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Она требовала восстановить ее на работе в должности преподавателя образовательной программы по подготовке учителей информатики и ІТ специалистов на 1,0 ставки. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, восстановив в должности преподавателя на 0,25 ставки. Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обжаловала его в апелляционном порядке.

Апелляционный суд признал доводы преподавателя обоснованными и постановил восстановить в ранее занимаемой должности с предоставлением полной ставки. Поскольку доказательств, подтверждающие снижение нагрузки истца ответчик суду не предоставил.

Решение суда вступило в законную силу.