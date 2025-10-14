31-летняя женщина ради личной выгоды сыграла на чувствах своих коллег.

Находясь в декретном отпуске, женщина позвонила своему руководителю, сообщив о якобы произошедшей трагедии — по её словам, её ребёнок выпал из окна и находится в реанимации.

Коллеги, проявив сочувствие, собрались, чтобы помочь и перевели деньги «на лечение». Обман вскрылся, когда один из сотрудников позвонил её супругу. Мужчина опроверг информацию и сказал, что с ребёнком всё в порядке. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, включая расходы на выезд на отдых в Турцию. Потерпевшие, осознав масштаб обмана, обратились в полицию.

Правоохранители оперативно провели проверку и привлекли женщину к уголовной ответственности по факту мошенничества.

В полиции напомнили: злоупотребление доверием и манипуляции чужим состраданием — преступление. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность, проверять информацию и не поддаваться на эмоциональные провокации — даже если они исходят от знакомых.

Фото: pexels.com








