В тройке лидеров оказались Уральск, Бурлинский и Акжаикский районы.

В Аксае - 877 тысяч, в Уральске - 401 тысяча тенге: какие зарплаты у мужчин и женщин в ЗКО

По данным Бюро нацстатистики, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в регионе колеблется от 234 115 тенге в Акжайыкском районе до 602 706 тенге в Бурлинском — это самый высокий показатель. Эти суммы показывают, скольким людям реально начисляют в месяц, без учёта инфляции и роста цен. В большинстве районов зарплаты примерно одинаковые — до 300 тысяч тенге.

Выше среднего — в Уральске (329 228 тенге), Каратобинском районе (308 848 тенге) и особенно в Бурлинском (602 706 тенге).

Если рассматривать по возрасту и полу, то в Бурлинском районе больше всего зарабатывают мужчины 55–64 лет — 877 143 тенге, а женщины того же возраста получают 258 285 тенге. В Уральске самые высокие доходы у мужчин 35–44 лет — 401 516 тенге, у женщин — 322 123 тенге. В Каратобинском районе мужчины того же возраста получают 457 586 тенге, а женщины — 279 597 тенге. Среди молодёжи до 25 лет больше всех зарабатывают в Бурлинском районе — 334 079 тенге, а меньше всего — в Акжайыкском (197 967 тенге).

Напомним, что базовую ставку до 18% повысил Национальный банк Казахстана. Рост инфляции зафиксировали по всем основным метрикам. А еще в Казахстане увеличили пенсионный возраст.

Таблица БНС