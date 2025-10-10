Базовая ставка – это главный ориентир для всех кредитов и депозитов в стране. Она показывает, под какой процент банки могут занимать деньги, и во многом определяет, какие проценты будут по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 18% годовых с коридором +/-1 процентный пункт, сообщила пресс-служба финансового института. Базовая ставка – это главный ориентир для всех кредитов и депозитов в стране. Она показывает, под какой процент банки могут занимать деньги, и во многом определяет, какие проценты будут по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Повышение базовой ставки нужно, чтобы удерживать цены и поддерживать стабильность тенге. Когда ставку повышают:

Кредиты становятся дороже – люди и бизнес так должны меньше занимать денег и тратить меньше, а значит – и цены должны расти медленнее.

Депозиты становятся выгоднее – людям выгоднее хранить деньги в банках, а не тратить их. Начинается период накопления.

Курс тенге укрепляется – потому что вложения в национальную валюту становятся привлекательнее.

В заявлении финансового института говорится, рост инфляции зафиксировали по всем основным метрикам. Годовая в сентябре ускорилась до 12,9%, превысив прогноз Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%). Месячный показатель ускорился до 1,1%.

Инфляционные ожидания населения остаются повышенными и волатильными, сохраняется неопределённость в оценках. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на этот год повышены с 11,3% до 12%.

Внешнее инфляционное давление сохраняется. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел.

— Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения. В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами комитет принял решение повысить базовую ставку, — пояснили в Нацбанке.

В главном банке страны подчеркнули, что если текущий уровень жёсткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения.

Следующее плановое решение объявят 28 ноября.