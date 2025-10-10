С 1 октября 2025 года ужесточили порядок въезда в Египет для граждан Казахстана.

Казахстанцев до 21 года не пустят в Египет без родителей

Как сообщает МИД РК, ранее визу можно было оформить в аэропорту Шарм-эш-Шейха, теперь заранее, в казахстанском посольстве.

Теперь граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери).

Граждане РК старше 21 года, приезжающие только в Шарм-эш-Шейх, по-прежнему смогут оформить визу по прилёте в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха, если турпоездка длится не более 15 дней.

Граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.

Фото: pixabay.com







