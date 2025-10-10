Как сообщает МИД РК, ранее визу можно было оформить в аэропорту Шарм-эш-Шейха, теперь заранее, в казахстанском посольстве.
Теперь граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери).
Граждане РК старше 21 года, приезжающие только в Шарм-эш-Шейх, по-прежнему смогут оформить визу по прилёте в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха, если турпоездка длится не более 15 дней.
Граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.
Фото: pixabay.com