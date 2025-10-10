По данным пресс-службы суда ЗКО, женщина подала иск о признании недействительным договора купли-продажи торгового дома, заключённого её бывшим мужем с другой женщиной. Она заявила, что имущество было совместно нажито в браке и продано без её согласия.

Однако нынешняя владелица объекта указала на пропуск срока исковой давности. Оказалось, что сделка состоялась 18 лет назад, а брак был расторгнут 15 лет назад. На момент развода имущественных претензий истец не предъявляла, сама жила в Германии, но неоднократно приезжала в Казахстан.

К этому времени торговый дом был перепродан, реконструирован и используется в предпринимательской деятельности. Признание сделки недействительной может затронуть права добросовестных владельцев и партнёров.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу отказать в удовлетворении иска.

Решение вступило в законную силу.