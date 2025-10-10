Сразу 18 жителей ЗКО обратились в департамент торговли и защиты прав потребителей с жалобами на индивидуального предпринимателя, заключавшего с ними договоры на изготовление и установку кухонной мебели.

В Уральске 18 человек остались без мебели и денег: дело передано в суд

По информации ведомства, предприниматель лично подписывал договоры с заказчиками, однако деньги, уплаченные за услуги, по его указанию переводились на счета трёх других предпринимателей. Суммы варьировались от 189 000 до 2 020 000 тенге.

Несмотря на прописанные в контрактах сроки, часть работ не была выполнена вовсе, в других случаях — выполнена частично. Попытки потребителей вернуть деньги напрямую не дали результата. Также предприниматель игнорировал обращения госоргана.

Государственный орган, действуя в рамках закона «О защите прав потребителей», обратился в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО с иском в защиту прав 18 потребителей.

В иске содержались требования:

расторгнуть договоры;

обязать предпринимателя «Ж» и три субъекта, получивших денежные переводы, вернуть средства заявителям.

В суде выяснилось, что предприниматели, на счета которых поступали деньги, не имели отношения к производству мебели. Они заявили, что принимали переводы по просьбе мебельщика за определённый процент.

В ходе судебного разбирательства предприниматель частично возместил ущерб — пятерым потребителям было возвращено 1 672 000 тенге. 29 сентября 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО удовлетворил иск департамента торговли и защиты прав потребителей по делу о массовом нарушении прав потребителей.

Суд постановил расторгнуть договоры между предпринимателем-мебельщиком и 13 пострадавшими, а также обязал ответчиков вернуть потребителям 9 577 000 тенге.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу. У ответчиков есть право подать апелляционную жалобу в установленные законом сроки.