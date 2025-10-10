В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырау продолжается громкий судебный процесс по делу об убийстве Яны Легкодимовой. На скамье подсудимых двое: Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Правозащитники фонда nemolchikz_official сообщили, что на очередном процессе прокурор зачитал переписку подсудимых.

– Они планировали всё так, чтобы следов не осталось вовсе. Максимально цинично. Это должно было быть идеальное убийство, без свидетелей, без переписок, без улик. И, возможно, идеальное преступление удалось бы. Если бы не мать Яны — Галина, которая была близка с дочерью. И она знала, что у Яны появились первые отношения с мальчиком и знала его имя. Также после пропажи Яны Галина нашла дневник дочери на столе. Яна никогда не вела дневник, но что-то заставило её начать писать за шесть дней до смерти, - сообщили в фонде.

По данным правозащитников, следствию удалось найти переписку Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова, вскрыть и восстановить их чат. Когда мама Яны попыталась найти что-то в WhatsApp, в списке контактов Ризуана Хайржанова не оказалось — будто их общение никогда не существовало. Но следствие всё равно смогло восстановить удаленные чаты и сообщения «в контакте».

– В зале суда прокурор зачитывал выдержки из этих сообщений. Это далеко не все их фразы. Мы будем публиковать частями. В итоге Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов планировали убийство недолго и реализовали его. Ризуан душил Яну в машине, Алтынбек держал дверь, чтобы она не вышла. Далее они вывезли тело в сторону Талдыколь и выкинули в Урал. #НеМолчиKZ требует пожизненного заключения для этих людей. Они совершили преступление по половому признаку: убили молодую девушку, которая не сделала им ничего. Она была влюблена, это были её первые нежные отношения. Преступление этих двоих — чистой воды фемицид с высочайшим уровнем циничности. После того, как они избавились от тела, Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов пошли… пить пиво с виски. Ни о чём не беспокоились и не волновались, - отметили правозащитники.

Напомним, 23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС. Позже выяснилось, что её похитили и убили. Полицейские задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания по подозрению в убийстве и краже.

4 декабря поиски Яны приостановили в связи с заморозками. В апреле в пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасатели возобновили подводные поиски с 20 марта. Тело Яны 20-го июня. В июле результаты экспертизы показали — это Яна. Девушку похоронили в родном поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО,