Около пяти тысяч голов заразились бруцеллёзом в ЗКО

Как рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев, по итогам девяти месяцев на бруцеллёз исследовано 683 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 4 832 головы дали положительный результат, процент зараженности составляет – 0,7%.

— Среди мелкого рогатого скота исследовано 1,1 миллиона голов, из них 784 головы дали положительный результат, процент зараженности составляет – 0,1%, — отметил Абзал Бралиев.

К слову, в 2024 году на бруцеллёз исследовано 812 тысяч голов КРС, из них 5728 голов были заражены, среди МРС исследовано 1,3 миллиона голов, были заражены 1615 голов.

Стоит отметить, что больные животные направляются на санитарный убой в 10 пунктов убоя области. На сегодняшний день владельцам 808 голов мелкого рогатого скота выплачено 10,8 миллиона тенге компенсации. В 2024 году компенсация выплачена за 764 головы на сумму 10,2 миллиона тенге.