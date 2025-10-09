В сельской местности удовлетворённых жизнью больше, чем в городе, – 65 против 52%. По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворенности условиями жизни респондентов увеличился с 52,5% в 2024 году до 53,2 в 2025 году.

Довольных своей жизнью и здоровьем казахстанцев становится больше

В Казахстане условиями жизни полностью удовлетворены 53% жителей, частично – 46%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики по итогам опроса.

Своим здоровьем удовлетворены 51% респондентов, частично удовлетворены – 46%.

— По уровню материального достатка 73,6% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности. Более половины респондентов (65,8%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых, — говорится в сообщении.

73% опрошенных заявили, что уверены в своём положительном будущем и ждут улучшения жизни в дальнейшем.