Трагедия произошла 9 октября в поселке Солнечный Павлодарской области. Сообщение о возгорании на территории одного из крестьянских хозяйств поступило на пульт службы 101.

– По прибытию первых подразделений было установлено, что полностью охвачен огнём жилой дом. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 кв. метров, - сообщили в ДЧС области.

Пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

– Как установлено, накануне вечером работники распивали спиртные напитки. На момент пожара в доме находилось 7 человек. На месте происшествия обнаружены тела троих женщин и троих мужчин, личности погибших установлены – работники КХ. Один пострадавший самостоятельно выбрался из дома. Мужчина с травмами доставлен в больницу, - уточнили в ДЧС.

В полиции Павлодарской области отметили, что начато досудебное расследование.



