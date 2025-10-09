Видео инцидента разлетелось в соцсетях.

Инцидент произошёл 8 октября во дворе дома по улице Курмангазы. С чего начался конфликт неизвестно. Однако на кадрах видно, как водитель одной машины сначала пытается наехать на мужчину. К счастью, тому удается избежать наезда. На других кадрах оба водителя в своих машинах. Тогда один водитель задним ходом врезается в отъезжающую машину. При этом на его авто повреждено лобовое стекло.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что конфликт произошел на почве дорожной ситуации.

- Все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили стражи порядка.

Стражи порядка занимаются расследованием данного дорожного инцидента. Предварительно дело ведется по статья «Хулиганство». Иные подробности инцидента неизвестны.

