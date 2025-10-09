На сегодняшний день из 1217 жилых домов подключено 664 дома, остальные дома подключаем совместно с представителями КСК, ОСИ, ПТ.

Больше половины домов в Уральске подключили к отоплению

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 7 октября 2025 года в Уральске началась поэтапная подача теплоносителя в системы отопления объектов социально-культурного назначения и жилых домов. Для этого необходимо иметь паспорт готовности.

— На сегодняшний день из 1217 жилых домов подключено 664 дома, остальные дома подключаем совместно с представителями КСК, ОСИ, ПТ, — сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Бекбулат Камешев.

Ранее мы писали о том, что на основе заявок к отоплению постепенно подключают социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы.



