Как сообщил заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов, в квартиры уральцев теплоснабжение будет подаваться тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет +8 градусов и ниже в течение трёх суток подряд.

А пока к отоплению на основе заявок постепенно подключают социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы. Всего тепло появилось в более чем 30 объектах.

По данным РГП «Казгидромет», в Уральске ближайшие три дня ожидается преимущественно теплая погода.