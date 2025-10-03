В Атырау 61-летний мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги. Трагедия произошла утром 6 мая этого года, но её корни уходят в далёкое прошлое, сообщает

Из материалов дела следует, что почти 30 лет назад сосед за застольем в состоянии алкогольного опьянения бросил фразу о том, что одна из дочерей якобы не является родной для мужчины. Уже на следующий день он признался, что сказал это «по пьянке» и без доказательств. Однако обидные слова засели в голове и с годами превратились в болезненную навязчивую идею.

Мужчина постоянно ревновал жену, обвинял её в изменах, срывал скандалы. Сам всё чаще уходил в запои. В начале мая, находясь под воздействием алкоголя, он снова поссорился с супругой. А ночью, проснувшись и увидев её спящей рядом, взял охотничье ружьё, зарядил его и выстрелил дважды практически в упор. Женщина погибла на месте.

Суд квалифицировал действия подсудимого как убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Приговор огласила судья Зарема Хамидуллина: 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com