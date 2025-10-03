Потерял 30 миллионов, но вернул два: житель ЗКО выиграл суд у мошенника

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, житель Жанибекского района стал жертвой интернет-мошенников. Он перешёл по рекламной ссылке, после чего с ним связался мужчина, представившийся сотрудником компании «КазМунайГаз». По его указанию потерпевший установил приложение Bybit и предоставил доступ к своему смартфону. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Выяснилось, что со счёта потерпевшего было переведено 2 миллиона тенге на карту гражданина Б. В целом же мошенники похитили у него около 30 миллионов тенге.

Истец потребовал через суд вернуть хотя бы 2 миллиона, переведённые на счёт конкретного ответчика. Сам ответчик утверждал, что деньги он получил «в рамках торговли цифровыми активами», однако доказательств этого не представил.

Суд установил, что никаких договорных отношений между сторонами не было. Ответчик не смог объяснить законные основания получения денег и не предпринял попыток вернуть их владельцу.

– Держатель банковской карты, либо счета при поступлении денег от неизвестного лица вправе обратиться в банк за установлением основания их получения, либо принять меры по возврату поступивших денег. Поскольку, после поступления денег ответчик не принял мер для выяснения оснований их поступления, то последующие его действия по перечислению денег иным лицам расценивается как распоряжение ими по своему усмотрению, - говорится в решении суда.

В итоге суд признал факт неосновательного обогащения и обязал ответчика вернуть 2 миллиона тенге пострадавшему в полном объёме, а также компенсировать судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.