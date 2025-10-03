Потерпевшие говорят, что кредиты оформляли как будто под гипнозом, а все деньги отдавали ей.

В Актобе продолжается громкий судебный процесс над целительницей по имени Слушаш, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье потерпевших — 136 человек. Общая сумма ущерба составила 579,8 млн тенге. Дело насчитывает 39 томов.

Представляясь «магистром народной медицины Востока», женщина убеждала пациентов оформить кредиты в банках и передать ей деньги. По ее словам, средства якобы были нужны для лечения дочери в Турции и строительства мечети. Первое время Слушаш частично возвращала долги, однако затем выплаты прекращались.

У некоторых пострадавших сумма долгов достигла 17 и 24 миллионов тенге. Среди жертв — пенсионеры, матери-одиночки и женщины, живущие на пособия. Одна из женщин рассказала, что ради целительницы оформила два кредита на 4 миллиона тенге, хотя сама получает минимальную зарплату. Первые месяцы подсудимая выплачивала деньги, потом скрылась.

— Я многодетная мама, младшему ребенку всего 1,5 года. Прихожу домой в 4 утра, а в 7 снова иду на работу. Всё из-за долгов. Почему мы должны жалеть Слушаш, если она нас не пожалела? — обратилась к суду одна из потерпевших.

Женщины признавались, что скрывали долги от своих семей. Теперь у многих из них разрушены отношения и подорвано здоровье.

Сама подсудимая утверждает, что не хотела обманывать людей, а брала деньги на нужды семьи.

– Вы меня закрыли! - заявила она в суде.

Прокурор запросила для подсудимой наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Фарида ЗАРИП