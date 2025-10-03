Как сообщили в акимате Атырау, 4 октября в 20:00 на площади Исатай-Махамбет пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню города. Поздравлять горожан будут звезды казахстанской эстрады Балжан Бидаш, Казбек Курайыш и Турар Ыдырыс. Ведущие вечера - Даулет Бижанов и Гульнур Оразымбетова. Вечер завершится праздничным фейерверком.
В связи с этим, 4 октября с 16.00 до 00.00 временно будут перекрыты следующие участки дорог:
• проспект Тайманова от проспекта Сатпаева до улицы Жарбосынова;
• улица Кулманова на участке от улицы Ерниязова до проспекта Тайманова.
Автолюбителей попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.