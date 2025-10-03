В городе пройдет гала-концерт.

Кто будет поздравлять жителей Атырау с Днем города

Как сообщили в акимате Атырау, 4 октября в 20:00 на площади Исатай-Махамбет пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню города. Поздравлять горожан будут звезды казахстанской эстрады Балжан Бидаш, Казбек Курайыш и Турар Ыдырыс. Ведущие вечера - Даулет Бижанов и Гульнур Оразымбетова. Вечер завершится праздничным фейерверком.

В связи с этим, 4 октября с 16.00 до 00.00 временно будут перекрыты следующие участки дорог:

• проспект Тайманова от проспекта Сатпаева до улицы Жарбосынова;

• улица Кулманова на участке от улицы Ерниязова до проспекта Тайманова.



Автолюбителей попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.