JAC объявляет о масштабном снижении цен на автомобили в Казахстане

Автомобильный бренд JAC объявил о новой ценовой политике, которая делает автомобили марки еще доступнее для казахстанских покупателей. Теперь приобрести автомобиль JAC можно по цене от 7 490 000 тенге, а максимальная выгода для клиента достигает 2,6 млн тенге.

JAC последовательно развивает свою линейку в Казахстане, предлагая автомобили, сочетающие современный дизайн, технологичное оснащение и надежность. Благодаря пересмотру цен бренд делает автомобили еще ближе широкой аудитории, сохраняя при этом баланс между качеством и выгодой.

Согласно обновленному прайс-листу, снижение цен распространяется на все комплектации и модели:

● Самый популярный лифтбек в линейке — JAC J7, ее цена начинается от 8 890 000 тенге, а выгода достигает 800 тыс. тенге. Более оснащенный J7 Plus доступен от 9 590 000 тенге. Его стоимость снизили до 1,1 млн.

● Среди кроссоверов выделяется JS4 — от 7 990 000 тенге с экономией до 900 тыс. тенге. А среднеразмерный JS6 можно приобрести по самой выгодной для кроссовера цене — от 8 890 000 тенге, при этом выгода достигает рекордных 2,6 млн тенге.

● Для тех, кто ищет больше пространства, семиместный JS8 предлагается от 11 590 000 тенге с выгодой до 1,5 млн, а JS5 — от 8 590 000 тенге со снижением до 2,1 млн.

● В акции участвует и электромобиль EJ-7 — его цена стартует от 12 290 000 тенге, экономия достигает 700 тыс. тенге.

При этом самой доступной моделью в линейке остается компактный кроссовер S3 Pro — его стоимость составляет всего 7 490 000 тенге. Эта модель также известна своей надежностью — она преодолела более 1 млн километров без капитального ремонта.

Важно отметить, что в продаже уже доступны автомобили с новым логотипом JAC — это модели J7, J7 Plus и JS8, которые отражают обновленный фирменный стиль бренда.

Таким образом, автомобили JAC можно приобрести на сумму до 2,6 млн тенге выгоднее. Подчеркнем, что это предложение действует даже при покупке в рамках автокредитования со сниженными ставками.

«Мы стремимся к тому, чтобы автомобили JAC стали максимально доступными и привлекательными для покупателей в Казахстане. Обновленный прайс-лист позволяет клиентам выбирать из широкого модельного ряда, не жертвуя комфортом, безопасностью и технологичностью», — отметил руководитель отдела продаж дистрибуции JAC Motors Qazaqstan Шамұхажы Данияр.

Полный перечень сниженных цен можно посмотреть на официальном сайте JAC Motors Qazaqstan.

О JAC

JAC Motors — китайский автопроизводитель с 60-летней историей и мощностью свыше 1 млн автомобилей в год. Компания ведет разработки в Китае, Италии и Японии, экспортирует продукцию в 120 стран и выпускает полный спектр техники — от легковых автомобилей до электробусов.

В Казахстане бренд JAC появился в 2015 году в составе структуры ГК “Allur” — крупнейшего автопроизводителя страны, где с 2015 года налажено локальное производство и дистрибуция. Завод Allur — единственное предприятие в РК с полным циклом выпуска всех видов автотранспортных средств.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:

+7 701 227 5824








