Один из подозреваемых ранее работал в полиции.

Ранее в АФМ сообщили, что пять преступных групп занимались незаконным изъятием пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» через фиктивные стоматологические клиники. Так, для реализации схем использовались более 30 клиник, «зарегистрированных» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. На деле такие медучреждения существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Руководители и учредители не имели медицинского образования. За оформление фиктивной меддокументации подозреваемые получали от 10% до 20% от снятых пенсионных средств. Для дальнейшего обналичивания денег было задействовано 226 «дропперов». Общая сумма вывода составила более 200 миллиардов тенге.

АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологических клиник – Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева. Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 миллиардов тенге.

По данным ведомства, они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению, а медицинские документы на оказание стоматологических услуг оформлялись фиктивно.

– В отношении Дуйсенова, Иманбаева, Елешева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - отметили в АФМ.

В агентстве также заявили, что один из подозреваемых – Аслан Дуйсенов – ранее был сотрудником полиции, но уволен по отрицательным мотивам: в 2016 году был осужден на пять лет за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.