Как сообщили в акимате Атырау, в связи с марафоном пятого октября на улицах города перекроют движение. Забеги в рамках 8-го Atyrau Marathon пройдут с 06:00 до 13:00. Будут закрыты улицы: от проспекта Абулхаир хана — до АЗС Qazaq Oil;

от улицы Сатпаева — до пересечения с улицей Ерниязова. Организаторы просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.