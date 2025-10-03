Марафон в Атырау: будет перекрыто движение на двух улицах
Как сообщили в акимате Атырау, в связи с марафоном пятого октября на улицах города перекроют движение. Забеги в рамках 8-го Atyrau Marathon пройдут с 06:00 до 13:00.
Будут закрыты улицы:
- от проспекта Абулхаир хана — до АЗС Qazaq Oil;
- от улицы Сатпаева — до пересечения с улицей Ерниязова.
Организаторы просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
